У Тернополі брейкдансери збирають пожертви для сиріт

У Тернополі брейкдансери проводять дводенну благодійну акцію зі збору коштів для сиріт.

Як передає кореспондент УНІАН, в рамках акції «Допоможемо дітям-сиротам» тернопільські брейкдансери, які об’єдналися у формування «Ternopil Street Jam», біля пам’ятника Івану Франку у центрі міста розпочали показові виступи. Зібрані пожертви танцівники планують спрямувати на закупівлю продуктів харчування та одягу в один з дитячих будинків Тернополя.

Як зауважили організатори заходу, метою акції є також пропаганда здорового способу життя.

Виступатимуть брейкдансери сьогодні і завтра від обіду і до вечора. Майданчик біля пам’ятника І.Франку учасники виступів обрали невипадково, адже згадана ділянка є одним із улюблених місць відпочинку місцевої молоді.