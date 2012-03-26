Санаторію «Лермонтовський» в Одесі повернули державі

Апеляційний господарський суд Одеської області визнав законним рішення й залишив без змін рішення Господарського суду про повернення в державну власність майнового комплексу санаторію «Лермонтовський».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Розглядаючи позов прокуратури Приморського району Одеси, заявлений на користь Фонду держмайна, Господарський апеляційний суд також визнав «недійсним рішення виконкому Одеської міської ради на об`єкти нерухомого майна санаторію «Лермонтовський», згідно з рішенням №151 від 4 липня 2002 року «Про оформлення свідоцтв на право власності ЗАТ лікувально-оздоровчих установ профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Власником нежилих будівель майнового комплексу санаторію загальною площею 12 663 кв. метри знову стала держава, констатували в облпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, в червні 2011 року директор санаторію «Лермонтовський» Володимир Пономарьов заявив, що оздоровниця «опинилася на межі банкрутства» з вини Фонду соціального страхування, який не провів тендер на закупівлю путівок на січень-лютий 2011 року.

У вересні 2011 року заступник генпрокурора України Михайло Гаврилюк повідомив журналістам, що за результатами перевірок в Одеській області направлено в суди 24 позови про повернення державі майна, що перебувало в управлінні Федерації профспілок України й відчужено.

Довідка УНІАН. Клінічний санаторій «Лермонтовський» - багатопрофільний реабілітаційний заклад, розташований у центрі Одеси, на морському узбережжі. Оздоровниця була відкрита в 1914 році, а в 1925 році стала базовою для бальнеологічного інституту (нині — Український НДІ медичної реабілітації та курортології).

Санаторій «Лермонтовський» спеціалізується на лікуванні хвороб системи кровообігу, нервової та кістково-м`язової системи, має в своєму розпорядженні реабілітаційні відділення для хворих, які перенесли травми, гострі цереброваскулярні хвороби й нейротравми, а також гострий інфаркт міокарду та операції на серці й судинах.