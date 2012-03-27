У Чернігові потужний вибух зруйнував житловий будинок, є жертви

У Чернігові під час вибуху газу у житловому будинку загинула 44-річна жінка, ще четверо осіб травмовано, у тому числі 9-річна дитина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Чернігівській області.

За словами працівника прес-служби, повідомлення про вибух у 90-квартирному п’ятиповерховому будинку надійшло до МНС учора о 21.15.

На місце події одразу прибули пожежники, аварійно-рятувальної служби і швидка допомога.

«Вибух був дуже потужним, вибухова хвиля зруйнувала 4 і пошкодила 26 квартир у двох під’їздах. У квартирах навколишніх будинків розбиті вікна», - сказав працівник прес-служби.

Бійці МНС ліквідували пожежу, що виникла після вибуху.

З-під уламків зруйнованих квартир рятувальники дістали тіло жінки та ще чотирьох осіб, які госпіталізовано до лікарень Чернігова.

Господар квартири, в якій вибухнув газ, отримав 99% опіків тіла.

На місці події працюють підрозділи МНС, які розбирають уламки.

Створено оперативний штаб на чолі з першим заступником голови облдержадміністрації Станіславом ПРОКОПЕНКОМ.

Також працює пункт життєзабезпечення для людей, які постраждали від вибуху і чиї квартири пошкоджено.

Всього з будинку евакуйована 61 особа, 25 людей тимчасово розселені в готель.

Матеріальні збитки уточнюються.