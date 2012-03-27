Хлопчика, який народився без рук і ніжки, забрав у сім’ю священик

Хлопчика Іванка, який народився у Миколаєві 4 жовтня 2011 р. з вродженою патологією опорно-рухового апарату - відсутністю обох верхніх і однієї нижньої кінцівки - забрав у свою багатодітну сім’ю настоятель Свято–Вознесенського Банченського чоловічого монастиря, що неподалік Чернівців, отець Михайло Жар.

Як повідомляє газета «Україна молода» (№45 від 27 березня), у сім’ї отця Михайла вже 300 дітей. Проте священик повідомив, що за Іванком буде закріплена матушка, яка дбатиме про нього цілодобово.

Видання відзначає, що на осінь цього року в Харківському науково–дослідному інституті заплановано спеціальну операцію, і хлопчику підберуть протези. Хоча якщо малюк потребуватиме, то його готові лікувати за кордоном. Тим паче, небайдужі люди з усього світу надсилають кошти на протези для хлопчика.

«Ця дитина чудово розвинена інтелектуально. Він прекрасно їсть, добре набирає вагу і за той час, що був у нас, став загальним улюбленцем, тому що все розуміє і ніколи не плаче без причини», - розповіла виданню головний лікар будинку малюка «Червоне сонечко» Ольга Литвинова.