У Луганській області посилюється паводок, вже підтоплено присадибні ділянки в обласному центрі.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Луганській області, до підтоплених 14-ти населених пунктів в Біловодському, Станично-Луганському, Новопсковському і Старобельському районах додався Луганськ, де ґрунтовими водами вже підтоплено 5 присадибних ділянок.

Гідрометцентр прогнозував, що цього року паводок у Луганській області буде сильнішим, ніж минулого, однак нижче за норму. Найскладніша паводкова обстановка може скластися в обласному центрі, де потенційне затоплення може торкнутися близько 15 тис. людей.

На сьогодні в області підтоплено 12 низьководних мостів.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області створено штаб з пропуску льодоходу і боротьби з повенями і паводками, до якого можуть звертатися громадяни у разі виникнення загрози підтоплення їх житла.