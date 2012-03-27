Івано-Франківська дитяча лікарня отримала сучасний реанімобіль

Івано-Франківська обласна дитяча лікарня отримала сучасний реанімобіль.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в головному управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації.

Реанімобіль марки «Mercedes- Benz», обладнаний сучасною системою кодиціювання, додатковим обігрівом, має спеціальний транспортний інкубатор: підігрів кисню, дихальний апарат, кардіомонітор тощо, призначений для перевезення новонароджених дітей з пологових будинків області від двох годин після народження, а також від 2-3 днів. Є тепер можливість транспортувати новонароджених і в медзаклади Києва.

З обласного бюджету на придбання реанімобіля виділено понад один мільйон гривень.