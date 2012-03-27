В Алчевську 100 багатоповерхівок залишилися без води

В Алчевську Луганської області понад 100 багатоповерхівок залишилися без води через аварію на магістральному водоводі.

Про це пише алчевська газета «Тиждень» з посиланням на директора міського водоканалу Сергія Томашевського.

За його словами, вода відсутня у кількох районах міста, усього понад сто будинків. С.Томашевський також зазначив, що телефонограми про плановане відключення були направлені до ЖЕУ вчасно.

Проте, за даними видання, мешканці будинків, що залишилися без води, запевняють, що не бачили і не чули оголошень про плановане відключення ані вчора, ані сьогодні.

Як повідомили «Тиждень» у компанії «Луганськвода», заявку на відключення води подав алчевський водоканал - для того, щоб відремонтувати засувку на магістральному водоводі діаметром 800 мм на вулиці Шевцової. Час відключення, прописаний у заявці, з 8 до 16 години.