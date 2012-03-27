У Коростені від вибуху газу в будинку постраждали 2 чоловіків

У Коростені Житомирської області від вибуху газу в житловому будинку постраждали двоє чоловіків.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Житомирській області.

Вибух газу стався сьогодні близько 10.00 в одній з квартир двоповерхового будинку. В момент вибуху в приміщенні перебувало двоє осіб.

Внаслідок вибуху чоловіки 1981 і 1991 років народження отримали опіки 2-го ступеня рук, голови та обличчя. Постраждалі госпіталізовані у районну лікарню.

У приміщенні вибито вхідні двері та два вікна. Конструкції будівлі та прилеглих квартир не пошкоджені. Мешканці сусідніх квартир не постраждали.

За попередніми даними, вибух газу стався через необережне поводження з вогнем чоловіків, які довгий час не працювали і вели аморальний спосіб життя.