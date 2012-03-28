Сваху арештували за торгівлю людьми

У Севастополі співробітниками відділу боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми УМВС України припинено факт торгівлі людьми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю севастопольської міліції, оперативникам надійшла інформація про те, що 31-річна мешканка Севастополя займається вербуванням дівчат для продажу в борделі західної Європи. «Клієнток» для знайомства з іноземними женихами для подальшого заміжжя вона підбирала за допомогою Інтернету. На пропозицію зловмисниці погодилася, зокрема, 24-річна жителька Севастополя. Жінка пообіцяла взяти на себе клопоти з оформлення документів, з вивезення її з країни і доставки до місця "проживання".

Зловмисницю затримано. На даний час щодо неї порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 149 (торгівля людьми) КК України. Ведеться слідство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.