Донеччина: порушено справу щодо головлікаря наркодиспансеру

Органами прокуратури Донецької області порушено кримінальну справу щодо головного лікаря одного з наркологічних диспансерів за фактом отримання хабара.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

У повідомленні наголошується, що правоохоронцями було встановлено, що медичний працівник вимагав і одержав хабар від громадянина у сумі 500 доларів за видачу сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду. Передача грошей відбулася у робочому кабінеті лікаря.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (отримання хабара) КК України.

У справі триває досудове слідство.