На Київщині продовжує працювати безплатний пересувний флюорограф. Адреси

У Києві і області продовжує працювати безплатний пересувний мобільний цифровий флюорограф, повідомили УНІАН у прес-службі благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Фонд у рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» надав населенню можливість безплатної діагностики легенів, включаючи захворювання на туберкульоз та інші патології, на сучасному цифровому рентгено-флюорографічному апараті.

У фонді "Розвиток України" зазначили, що перевагою цифрового флюорографа перед традиційним плівковим є нижчий рівень шкідливого для людини випромінювання: у 5-10 разів менше. Кожен учасник акції одержить знімки і рекомендації професійного лікаря-рентгенолога.

Пересувний флюорограф почав свою роботу минулого тижня, і вже обстежено близько 800 киян, повідомили у фонді. За цей період було виявлено три випадки туберкульозу, три підозри на туберкульоз, три випадки онкологічних захворювань і багато хронічних обструктивних бронхітів.

Мобільний флюорограф працюватиме до 31 березня.

26 – 27 березня з 9.00 до 18.00 - на Центральному автовокзалі (проспект Науки, 1/2).

28 – 29 березня з 9.00 до 18.00 у Броварах (вул. Гагаріна, 18).

30 – 31 березня з 9.00 до 16.30 біля входу на столичний ринок «Троєщина» (вул. Електротехнічна, 2).

У фонді також наголосили, що акція проходить за підтримки Київської міськдержадміністрації.