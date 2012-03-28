Закарпаття: через займання сухої трави пошкоджено газопровід

У Виноградівському районі Закарпатської області через загорання сухої трави пошкоджено газопровід.

Про це сьогодні повідомив офіційний сайт ПАТ «Закарпатгаз».

Як йдеться у повідомленні, аварійна ситуація виникла 26 березня о 22.00 – через загорання сухої трави сталося пошкодження підвідного поліетиленового газопроводу діаметром 63 мм.

Вчора увечері, за даними ПАТ «Закарпатгаз», аварійну ситуацію на газопроводі було локалізовано шляхом відключення його ділянки від системи газопостачання. Таким чином надходження газу припинено 200 абонентам.

За даними Виноградівської філії ПАТ «Закарпатгаз» 27 березня, вранці вдалося з’ясувати, що внаслідок високої температури пошкоджено 8 погонних метрів газопроводу.

Після обіду 27 березня, за інформацією ПАТ «Закарпатгаз», вдалося ліквідувати аварійну ситуацію у с. Фанчикове на Виноградівщині, газопостачання відновлено всім 200 житловим будинкам.

ПАТ «Закарпатгаз» після виникнення аварійної ситуації також розповсюдив звернення до споживачів з проханням не застосовувати практику спалювання сухого травостою, а у випадку виявлення джерел вогню поблизу газопроводів негайно повідомляти у аварійні служби філій товариства.

