Чернігівщина: з початку року зареєстровано 64 випадки кору

На Чернігівщині з початку року зареєстровано понад 60 випадків захворювання на кір.

Як повідомили УНІАН в обласній СЕС, 4 діагнози "кір" підтверджені лабораторно, 60 – встановлені клінічно.

На сьогодні у лікувальних закладах регіону госпіталізовано 3 хворих на кір, їхній стан – середньої тяжкості.

Спалахи кору мали місце в Чернігові, зокрема, у юридичному (30 випадків ) та медичному коледжі (4 випадки), а також у Чернігівській міській лікарні №1 (5 випадків).

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Епідситуація перебуває на контролі санепідслужби.