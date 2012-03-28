Чернігівщина: з початку року зареєстровано 64 випадки кору
10:12, 28 березня 2012Новини регіонів
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Нині у лікарнях троє 3 хворих
На Чернігівщині з початку року зареєстровано понад 60 випадків захворювання на кір.
Як повідомили УНІАН в обласній СЕС, 4 діагнози "кір" підтверджені лабораторно, 60 – встановлені клінічно.
На сьогодні у лікувальних закладах регіону госпіталізовано 3 хворих на кір, їхній стан – середньої тяжкості.
Спалахи кору мали місце в Чернігові, зокрема, у юридичному (30 випадків ) та медичному коледжі (4 випадки), а також у Чернігівській міській лікарні №1 (5 випадків).
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Епідситуація перебуває на контролі санепідслужби.
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