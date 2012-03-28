У Черкасах відкрився інформаційний центр для прийомних сімей

У Черкасах почав працювати інформаційно-комунікативний центр для прийомних сімей «ПриЄмна сім’я».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, послугами цього центру можуть скористатись родини, які вже виховують прийомних дітей, або батьки, які лише планують такий крок.

Допомога у новоствореному центрі надається безкоштовно. Зокрема, тут можна отримати консультації психолога, лікаря і з’ясувати окремі юридичні аспекти щодо сімейних форм виховання.

Проект реалізується міською громадською організацією «Грані» та міським Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за підтримки Мережі нідерландських фондів для країн Центральної, Східної Європи та Карпатського фонду в Україні.

Як ідеться у повідомленні, унікальність проекту полягає у створенні єдиного центру, який здатен надавати комплекс послуг для дітей із прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та батьків.

Спеціалісти центру працюють не лише з батьками-вихователями, але й, за потреби, з дітьми, зокрема, в ігровій, легкій комунікативній формі з’ясовують причини роздратування чи непослуху малечі.

У Черкасах і Черкаському районі діє 15 прийомних сімей та два дитячих будинки сімейного типу, де виховуються 40 дітей. Ще три родини оформлюють документи і проходять навчання, аби взяти до себе дитину.