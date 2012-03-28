Миколаївщина: викиди шкідливих речовин у регіоні зросли на 20%

У Миколаївській області к 2011 році викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення становили, за попередніми даними, 25,7 тис. тонн, що на 4,2 тис. тонн (на 20%) більше, ніж у 2010 році.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Миколаївській області.

Крім того, у повітря потрапило 2,0 млн. тонн діоксиду вуглецю, який має парникову дію.

Шкідливі викиди в атмосферу здійснювали 293 підприємства і організація області.

Щільність викидів з розрахунку на квадратний кілометр території становила 1045 кг (873 кг – у 2010 році), а на душу населення – 22 кг шкідливих речовин (18 кг). Найбільшому антропогенному навантаженню піддалася атмосфера міст Миколаєва, Вознесенська і Первомайська, де щільність викидів на один квадратний кілометр території перевищила середньообласний показник відповідно у 30, 22 і 19 разів.

У середньому одним підприємством було викинуто 87,7 тонни шкідливих речовин, що на 19% більше за рівень попереднього року.

Основними забруднювачами навколишнього середовища області є підприємства переробної промисловості (32% викинутих шкідливих речовин від загального обсягу), виробництва і розподілу електроенергії, газу і води (29%) і підприємства транспорту і зв`язку (25%).