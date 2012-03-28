В аптеках Луганська наркоманам продавали психотропи

У Луганську в одній з аптечних мереж вилучено більше 60-ти тисяч пігулок психотропного лікарського препарату «Т-Федрін», забороненого до вільного продажу.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС в Луганській області, препарат продавався наркоманам в аптечній мережі, власником якої був 46-річний житель міста.

«До злочинної діяльності він залучив і своїх підлеглих – фармацевтів. Кожен, хто працював в його аптеках, проходив своєрідний інструктаж, в ході якого директор пояснював, як саме можна визначити наркомана, в який час вони приходять та інші тонкощі продажу психотропних препаратів. Обумовлював і правила поведінки у разі появи співробітників правоохоронних органів. Наркоманам, які приходили до них, фармацевти навіть радили – який саме лікарський препарат допоможе одержати їм наркотичний ефект. За свою торгову діяльність фармацевти одержували гонорар в сумі 4% від виручки, наголошується в повідомленні.

Крім того, як було встановлено в ході перевірки, даний лікарський препарат фармацевти не реєстрували. Чеків, відповідно, теж не вибивали.

Співробітникам УБОЗ вдалося виявити і задокументувати кілька фактів продажу «Т-Федріну». Всього при обшуку в аптеках і за місцем проживання директора аптечної мережі співробітники міліції виявили і вилучили понад 60 тисяч пігулок «Т-Федріна».

Наразі щодо учасників цієї злочинної групи порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 311 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка прекурсорів, здійснені за попередньою змовою групою осіб або з метою збуту або збут прекурсорів». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до п`яти років.

Наразі проводиться робота по встановленню і затриманню осіб, які здійснювали постачання «Т-Федріну» в область. Ведеться слідство.