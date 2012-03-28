У Криму мати заморила холодом і голодом тримісячну доньку

Прокуратура порушила кримінальну справу стосовно жительки Сімферополя, яка заморила голодом і холодом тримісячну доньку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, жінка мешкала з новонародженою дитиною в неопалюваному будинку, не відвідувала педіатра, хоча дівчинка хворіла. «Дитині не створили умови для проживання: у зимовий час приміщення не опалювалося, не було необхідних зручностей і продуктів», - говориться в повідомленні.

Дівчинка померла в лютому. Після цього у її матері відібрали ще одну, трирічну дитину і помістили до притулку. Вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав.

