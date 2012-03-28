Священик Михайло Жар узяв на виховання ще 15 дітей-сиріт

Настоятель Свято-Вознесенського Банченського монастиря, що поблизу Чернівців, отець Михайло Жар узяв на виховання у свою сім`ю 15 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, з Луганської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.

У сім`ї священика виховуються переважно діти-інваліди, наголошується в повідомленні.

***На сьогодні в сім`ї настоятеля Свято-Вознесенського Банченського чоловічого монастиря отця Лонгіна (в миру Михайло Жар) виховується близько 300 сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки. Серед вихованців закладу – більш як 100 дітей-інвалідів, 49 ВІЛ-інфікованих і хворих на ВІЛ/СНІД.

М.Жар прийняв чернецтво у 1997 році і став настоятелем Банченського Свято-Вознесенського чоловічого монастиря. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Герой України.