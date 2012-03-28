У будинку, де отруїлися 4 особи, витоку газу не було

У будинку по вулиці Воровського, 45-б, у Києві, де отруїлися газом четверо людей, витоку побутового природного газу не було.

Про це УНІАН повідомили у прес службі ПАТ «Київгаз».

«Витоку побутового природного газу фахівцями виявлено не було», - наголошується у повідомленні.

За попередніми даними, отруєння могло статися через несправні димові і вентиляційні канали житлового будинку, а саме – несанкціоноване підключення димаря від газової колонки в одній із квартир будинку до вентиляційного каналу квартири потерпілих, зазначили у «Київгазі».

Ведеться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня в Шевченківському районі Києва четверо людей отруїлися газом, один - помер.

У прокуратурі Києва зазначили, що, за попередніми даними, отруєння могло статися через виток побутового газу.