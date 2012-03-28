В Очакові через скаженого кота оголошено 2-місячний карантин
18:01, 28 березня 2012Новини регіонів
0
Укусив ветеринара
В Очакові Миколаївської області оголошено карантин строком на 2 місяці у зв`язку з тим, що людину було покусано скаженим бездомним котом.
Про це УНІАН повідомили у Територіальному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
За їхніми даними, відповідне рішення про введення карантинних обмежень прийняла 27 березня протиепізоотична комісія при очаківській районній державній адміністрації.
Як відзначили в Управлінні МНС, 20 березня в Очакові бездомний кіт укусив лікаря ветеринарної медицини. Через три дні фахівці Миколаївської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини зробили висновок, що кіт був хворий на сказ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter