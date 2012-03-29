Школяр під час бійки облив товариша бензином і підпалив

10:07, 29 березня 2012
Новини регіонів
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Трагедія на Хмельниччині

В одному з сіл Шепетівського району Хмельницької області 13-річний підліток під час бійки облив товариша бензином і підпалив його.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила співробітниця відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Інна Глега.

Вона зазначила, що інцидент стався після гри у футбол на шкільному стадіоні. Двоє учнів посперечалися за проколотий футбольний м‘яч.

“Один з юних гравців вирішив досить своєрідним чином припинити бійку між старшими на рік товаришами і, збігавши додому до тітки, з якою мешкав, приніс пляшку з бензином. Восьмикласник зненацька виплеснув горючу рідину на одяг двох учасників бійки, а потім запальничкою підпалив штани одному з них. В результаті потерпілий отримав опіки 1-2 ступеня тяжкості на 30-відсотках площі тіла”, - сказала І.Глега.

У стані опікового шоку школяра доставлено до обласної лікарні на операцію.

Наразі за фактом цього інциденту порушена кримінальна справа за замах на вбивство.

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