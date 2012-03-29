В Івано-Франківську стався витік газу в каналізаційну мережу

28 березня близько 14:30 в Івано-Франківську поблизу будинку №32, що по вул. Набережній в результаті ймовірної розгерметизації газопроводу середнього тиску діаметром 400 мм стався витік газу в каналізаційну мережу.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, це спричинило хлопок у каналізаційному колодязі без подальшого займання. Внаслідок цього були зірвані кришки трьох люків. Жертв та постраждалих немає. Руйнування конструкцій немає. Газопостачання не припинялось.

На місці події працювали бригади ПАТ "Івано-Франківськгаз". 29 березня о 04:30 год. працівники газової служби встановили місце витоку газу та приступили до розкопування труби і накладання бандажу. О 05.00 год. на місце витоку газу накладено бандаж та перекрито засувку. Оперативна група ТУ МНС в області періодично проводила заміри рівня наявності газу в повітрі в підвальних приміщеннях найближчих будинків.

Через перекриття засувки, на час проведення відновних робіт, з 08:00 без газопостачання залишаються будинки на вул. Ленкавського та дачний масив в районі міського озера.