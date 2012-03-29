У Тернополі започатковують щомісячні молебні за хворих за участю медпрацівників.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова комісії у справах душпастирства охорони здоров’я Тернопільсько-Зборівської митрополії Української греко-католицької церкви о. Василь Сліпчук, перший такий молебень відбудеться сьогодні в Архикатедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці о 18 годині. В Архиєрейській Святій Літургії, яку відслужить митрополит Василій Семенюк, візьмуть участь лікарі, медсестри, технічні працівники сфери медицини.

«Час Великого Посту є доброю нагодою, щоб започаткувати спільну ініціативу Церкви і медицини та об’єднати зусилля в турботі про людину, яка перебуває в терпінні. Щомісячні зустрічі окрім суто богослужінь передбачають ознайомлення з вченням Церкви в сфері біоетики, дискусію та аналіз актуальних етичних питань», – зазначив ініціатор проведення щомісячних літургій за хворих о. В.Сліпчук.

Він також висловив переконання, що такі зустрічі в найближчому майбутньому призведуть і до інших форм співпраці священиків та медиків.