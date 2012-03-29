У Херсоні у школі-інтернаті мало не померла дівчинка

Безпрецедентний випадок недбалого ставлення до життя і здоров`я дітей стався в одній із шкіл-інтернатів Херсонської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі по зв`язках з громадськістю УМВС у Херсонській області, працівникам кримінальної міліції у справах дітей УМВС стало відомо, що в лікарні знаходиться 14-річна вихованка інтернату закритого типу. У дівчинки було сильне отруєння психотропними пігулками, майже дві доби вона провела в реанімації непритомна. Лікарі зізналися, що ледве врятували дівчинку.

Коли неповнолітня опритомніла, до медичної установи відразу ж виїхали працівники міліції і поспілкувалися з нею. Згідно з розповіддю учениці, увечері в неї дуже розболілася голова і вона пішла до медсестри попросити ліки. Але та не надала значення словам дитини, відправила її назад в кімнату і сказала, що сон - це найкращий лікар. Школярка зізналася, що не могла більше терпіти сильний головний біль і пригадала, що бачила якісь пігулки в навчальному класі. Дівчинка пішла в клас, узяла пігулки, які лежали поряд із зошитами. Вона випила відразу 8 штук, сподівачись, що голова більше не болітиме.

Коли вранці вихователі школи-інтернату прийшли будити дітей, неповнолітня була непритомною.

Зараз встановлюється інформація, як психотропний препарат, що відпускається тільки за рецептом для видачі наркотичних засобів, міг потрапити в навчальний клас. Адже цей препарат взагалі не мав бути в наявності в школі-інтернаті. Через недбале ставлення персоналу, життя всіх вихованців школи-інтернату було під загрозою, адже передозування наркотичного засобу могло привести до смерті дівчинки. На даний момент через сильне отруєння дитина ще знаходиться в лікарні, також їй доведеться проходити обстеження в психіатричному відділенні, адже пігулки могли вплинути на розумовий розвиток.

Районна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно директора школи за ознаками злочину, передбаченого ст.367 "Службова недбалість" Кримінального кодексу України, а стосовно педагогів і медперсоналу - кримінальна справа згідно з ч.1 ст.137 "Неналежне виконання обов`язків з охорони життя і здоров`я людей".