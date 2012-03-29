Сєверодонецька міськрада створила комісію з розслідування суїцидів

Сєверодонецька міська рада Луганської області створила комісію з розслідування випадків суїциду.

Як повідомив УНІАН ініціатор створення комісії депутат Сєверодонецької міської ради Сергій Самарський, таке рішення було прийняте сьогодні на сесії міськради.

Він зазначив, що за проект рішення «Про створення комісії з вивчення суїциїдального становища і розробки заходів з метою зниження кількості самогубств у Сєверодонецьку» проголосували 36 депутатів із 37 присутніх (1 утримався). Всього в Сєверодонецькій міськраді 50 депутатів.

«До комісії увійдуть фахівці правоохоронних органів, медицини, освіти і депутати міської ради», - сказав С.Самарський.

За його словами, комісія працюватиме два місяці, після закінчення яких результати розслідування заслуховуватимуть на сесії міськради.

Він також додав, що випадки суїцидів у Сєверодонецьку, події за останні п`ять місяців, викликали хвилювання і різні домисли серед жителів міста і області.

Як повідомляв УНІАН, з листопада 2011 року в Сєверодонецьку почастішали випадки самогубства. Молоді люди кидалися з багатоповерхових будинків. За цей період за різними даними сталося від 11 до 13 випадків суїциду, більшість з яких зі смертельним результатом.

Міліція не пов`язує всі випадки між собою і зазначає, що схожа ситуація склалася і в інших містах Луганської області.