У Луганській області оголошене штормове попередження

У Луганській області на 30 березня оголошене штормове попередження. Про це УНІАН повідомляє прес-служба Луганської міської ради.

За інформацією Луганського обласного центру гідрометеорології, вночі і вранці 30 березня в Луганську і місцями по області очікується сильний дощ і посилення північно-західного вітру до 15-20 м/сек.