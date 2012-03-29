У Миколаєві відбудеться мітинг пам'яті Оксани Макар

У Миколаєві на 16.00 планується мітинг пам`яті померлої сьогодні в Донецькому опіковому центрі жертви резонансного злочину Оксани Макар.

Його організовують активісти попередніх акцій на захист О.Макар і Всеукраїнської непартійної ініціативи «Громада проти беззаконня».

Як повідомили УНІАН організатори, мітинг почнеться біля будівлі обласного управління МВС на перехресті вулиць Декабристів і Спаської, потім продовжиться на головній площі міста – ім. Леніна.

Тепер однією з перших вимог активістів буде посилення покарання для убивць дівчини. Громадські діячі як і раніше добиваються обнародувати імена слідчих, які приймали рішення відпустити зловмисників на свободу після перших допитів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з організаторів акцій на підтримку Оксани Макар Юрій Круцилов, члени ініціативної групи «Гард-N» планують організувати прощання з О.Макар.

«Ми всі зараз шоковані, - сказав він. – Ще позавчора я розмовляв по телефону з Тетяною Суровицькою, матір`ю Оксани. Вона дуже дякувала нам за підтримку, лікарів - за всі зусилля. Говорила, що Оксана одужує. Будувала плани, обіцяла, що ще зберемося разом і пройдемося вулицями Миколаєва. А сьогодні прийшло страшне повідомлення», - сказав Юрій і додав, що планує звернутися до мера Миколаєва Володимира Чайки, щоб «виділили зал, де всі, хто хоче, міг попрощатися з Оксаною».

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 18-річну О.Макар і згвалтували, після чого з метою приховати сліди злочину намагалися її спалити.

Потерпіла з опіками 55% тіла була госпіталізована в центр термічної травматології в дуже тяжкому стані.

16 березня О.Макар переправили в Донецький опіковий центр.

Сьогодні, 29 березня, дівчина померла.