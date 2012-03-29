У Києві через отруєння чадним газом три особи загинули

У Дарницькому районі Києва у двоповерховому приватному гаражі на вулиці Тепловозній загинули три особи через отруєння чадним газом, ще три людини були госпіталізовані.

Як повідомляє прес-служба МНС, отруєння сталося через порушення правил експлуатації бензинового генератора.

Гараж був збудований самовільно. За попередньою інформацією, всі постраждалі приїхали працювати до Києва із Хмельницької та Рівненської областей.

За фактом події правоохоронними органами проводиться слідство.