Луганщина: в аптеках продавали заборонений препарат

Співробітники УБОЗ Головного управління МВС України в Луганській області задокументували злочинну діяльність працівників приватної аптечної мережі, які займалися розповсюдженням лікарського препарату, забороненого у вільному продажі.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області.

Реалізація в аптечній мережі цього препарату має проводитися лише за спеціальним рецептом лікаря, оскільки речовини, що містяться в ньому, відносяться до розряду психотропних.

Проте, власник мережі аптечних кіосків у місті Луганську, 46-річний житель смт Станично-Луганське, це проігнорував. До реалізації препарату він залучив своїх підлеглих – фармацевтів. Кожен, хто працював у його аптеках, проходив своєрідний інструктаж, у ході якого директор пояснював тонкощі продажу психотропних препаратів. Обумовлював і правила поведінки в разі появи співробітників правоохоронних органів. За свою торгову діяльність фармацевти отримували гонорар у сумі 4% від виручки.

Крім того, як було встановлено в ході перевірки, цей препарат фармацевти не реєстрували. Чеків при продажі не вибивали. Співробітникам УБОЗ вдалося виявити й задокументувати декілька фактів продажу препарату. Всього під час обшуку в аптеках і за місцем проживання директора аптечної мережі співробітники міліції виявили й вилучили понад 60 тисяч таблеток препарату.

Наразі проти учасників цієї злочинної групи порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 311 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка прекурсорів, здійснені за попередньою змовою групою осіб, або з метою збуту або збут прекурсорів». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років. Зараз проводиться робота з встановлення й затримання осіб, які здійснювали поставки цього препарату в область. Ведеться слідство.