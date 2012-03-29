Під час будівництва «Олімпійського» загинуло п'ять людей
16:46, 29 березня 2012Новини регіонів
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Ще двоє отримали травми
За час будівництва НСК “Олімпійський” сталося 6 нещасних випадків.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
У прокуратурі підкреслили, що всі потерпілі були офіційно працевлаштовані.
Прокуратурою Печерського району міста Києва за всіма фактами проведено перевірки, за результатами яких порушено 5 кримінальних справ. Лише в одному випадку відмовлено в порушенні кримінальної справи, адже перевіркою встановлено, що потерпілий уражений електричним струмом із своєї вини.
У трьох кримінальних справах уже винесено вироки і винні особи притягнені до кримінальної відповідальності.
Ще одна справа перебуває на розгляді в суді, а слідство у п’ятій кримінальній справі – триває.
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