Два чиновники Держкомветмедицини завдали державі великих збитків

Співробітники Служби безпеки України викрили факт перевищення службових повноважень двома посадовцями Головного управління Державного комітету ветеринарної медицини України в Житомирській області, внаслідок чого державному бюджету завдано збитків на суму 800 тисяч гривень.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ у Житомирській області.

Як з’ясувалося, наприкінці 2010 року службові особи ГУ ветеринарної медицини в області уклали угоду з комерційною фірмою щодо проведення за державні кошти капітального ремонту орендованих управлінням адміністративних приміщень. «Оскільки кошторисом управління видатки для здійснення капремонту не передбачені, укладання цієї угоди призвело до самовільного взяття службовими особами ГУ бюджетних зобов’язань на суму понад 800 тисяч гривень при відсутності встановлених кошторисом бюджетних асигнувань», - говориться в повідомленні.

Крім того, зазначили в УСБУ, для оплати ремонтних робіт посадовці Головного управління ветмедицини видали накази, якими безпідставно спрямували кошти, отримані бюджетними установами ветеринарної медицини області (ветлікарнями, ветаптеками тощо) за надання платних послуг, на рахунок ГУ. Ці бюджетні кошти були використані на погашення фінансових зобов’язань перед будівельною фірмою.

За фактами видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження до бюджету коштів у великих розмірах, та перевищення службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки, слідчим підрозділом Управління СБ України в Житомирській області порушено кримінальну справу за ч.1 ст.211 (видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку) та ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.