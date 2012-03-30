89% полтавських школярів мають проблеми зі здоров`ям.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління охорони здоров`я Полтавської обласної держадміністрації.

За їх даними, в структурі захворюваності на I місці - хвороби органів дихання - 67,5%, на II місці - хворобі органів травлення -12,1%, на III місці - захворювання шкіри і підшкірної клітковини - 6,2%, на IV місці - інфекційні і паразитарні захворювання, на V місці - офтальмологічні і отоларингологічні хвороби - по 4,5%, на VI місці захворювання кістково-м`язової системи - 3,3%, інші хвороби - 2%.

За даними профоглядів школярів за 2011 рік у Полтаві здоровими визнано 11,3% дітей. За даними дитячих поліклінік міста, за період спостереження за дитиною до 18-ти років відзначається поступове погіршення стану здоров`я.