Кіровоградщина: кількість шкідливих викидів зросла на 3%

У 2011 році кількість викидів шкідливих речовин підприємствами Кіровоградської області зросла на 2,8% порівняно з попереднім роком.

Всього у повітряний басейн області надійшло 15,2 тис. тонн забруднюючих речовин, повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Кіровоградській області.

Із загальної кількості забруднюючих речовин викиди метану та оксиду азоту, які належать до парникових газів, становили відповідно 2,2 тис. тонн та 0,1 тис. тонн.

Крім того, в атмосферу надійшло 961 тис. тонн діоксиду вуглецю, який також має парникову дію. Половина усіх викидів належала підприємствам переробної промисловості (49,5% або 7,5 тис. тонн).

Торік найбільшим забруднювачем довкілля області було ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» (33,2% від загального обсягу викидів).