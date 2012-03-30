Чернігівщина затвердила Програму боротьби з онкозахворюваннями

Депутати Чернігівської обласної ради на черговій сесії затвердили Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2012-2016 роки.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційного забезпечення та зв`язків з громадськістю облради, метою програми є покращання рівня профілактики онкологічних захворювань, виявлення їх на ранніх стадіях, ефективного лікування онкохворих та зниження показника смертності населення.

У повідомленні підкреслюється, що за останні роки на Чернігівщині захворюваність і смертність населення від онкологічних захворювань постійно зростають у зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією, наслідками аварії на ЧАЕС, значним старінням жителів регіону. Щороку в області виявляється понад 4 тис. захворювань на злоякісні новоутворення, а помирають від них понад 2,5 тис. хворих. Онкологічні захворювання є причиною більш ніж 10% усіх летальних випадків у Чернігівській області і поступаються за цим показником лише серцево-судинним захворюванням, 30% померлих працездатного віку. Крім того, третина онкологічних захворювань виявляються пізно, внаслідок чого лікування менш ефективне, а прогноз несприятливий.

Програма передбачає низку заходів профілактики і раннього виявлення онкозахворювань, забезпечення закладів охорони здоров’я області необхідним радіологічним, рентгенологічним, ендоскопічним обладнанням та апаратами ультразвукової діагностики, а також проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи.

Згідно з документом, фінансування цієї програми здійснюватиметься у межах видатків, передбачених на охорону здоров’я в обласному бюджеті, а також за рахунок інших джерел фінансування не заборонених законодавством. Обсяг коштів визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей. Зокрема, цього року на реалізацію програми з обласного бюджету планується спрямувати 260 тис. грн.

За інформацією обласного управління охорони здоров`я, станом на 1 січня 2012 року в області перебувають на обліку понад 24 тис. онкологічних хворих. У структурі онкозахворюваності домінують рак легенів – 11,1%, шкіри – 10,8%, шлунку – 8,4%, молочної залози – 8,2%, прямої кишки – 6,3%.