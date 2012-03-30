Прикарпаття: дві особи через соцмережі продавали анаболіки

На Прикарпатті затримано двох осіб, які через соціальні мережі торгували анаболічними стероїдами.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, у Рожнятівському районі правоохоронці затримали двох прикарпатців, які через Інтернет реалізовували анаболічні стероїди, зокрема, нандролон і метандієнон.

У 23-річного чоловіка вилучено 7 ампул нандролону, 100 таблеток метандієнону, а також 780 гривень, отриманих за збут стероїдів. У 20-річного жителя Рожнятівського району вилучено 100 пігулок метандієнону і 200 гривень, отриманих за збут таблеток.

Стосовно затриманих порушено кримінальні справи за ч. 1 ст. 321 Кримінального кодексу України (зберігання з метою збуту, збут отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів).