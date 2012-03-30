Бригада «швидкої» не встигла на виклик у центр Києва

Перша бригада швидкої допомоги через автомобільний затор не встигла на виклик до літнього чоловіка, якому раптово стало зле в центрі Києва, де поблизу відбувався захід за участю Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України у зв’язку з публікаціями щодо затримки сьогодні руху машини швидкої допомоги в районі Європейської площі.

«Сьогодні о 9.38 на станцію швидкої допомоги надійшов виклик: біля Національної філармонії на Європейської площі літньому чоловіку стало зле під час пересування у автомобілі. Виклик було передано найближчій до місця знаходження хворого бригаді швидкої допомоги, яка знаходилась на початку вул. Артема. О 9.55 бригада швидкої допомоги повідомила, що потрапила у затор на вул. Артема і не може вчасно доїхати до хворого. Відразу виклик було переадресовано іншій бригаді швидкої допомоги, яка на той час звільнилась і перебувала у центрі міста. О 10.00 бригада прибула на місце виклику», - інформує МОЗ.

У повідомленні також ідеться, що по приїзду бригади швидкої допомоги було з’ясовано, що чоловіка віз знайомий до лікарні на госпіталізацію. По дорозі стан чоловіка різко погіршився. Водій зупинив автомобіль і викликав «швидку». Лікарі констатували смерть чоловіка до приїзду швидкої допомоги.

«Сумарний час доїзду швидкої допомоги (включаючи першу та другу бригади) склав 20 хвилин, що зафіксовано в комп’ютерній системі диспетчерської служби швидкої допомоги м. Києва. Лікарі бригад швидкої допомоги просять громадян та ЗМІ користуватися достовірною інформацією», - зазначається у повідомленні МОЗ.

Як повідомляли деякі ЗМІ, сьогодні біля Національної філармонії на Європейській площі у центрі Києва помер чоловік. З посиланням на «джерело в філармонії» зазначалося, що лікарі приїхали зі значною затримкою - на той час чоловік уже помер.

«Після приїзду медики пояснили, що могли приїхати раніше, проте були змушені стояти у заторі через проїзд кортежу Президента Віктора Януковича», - зокрема, цитувала ЗМІ «Українська правда».

Як відомо, сьогодні в Українському домі на Європейській площі проходила конференція Національного інституту стратегічних досліджень, роботу якої о 10.00 відкривав своїм виступом Президент В.Янукович.