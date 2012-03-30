Олександрівська клінічна лікарня Києва проводитиме благодійну акцію

31 березня в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва з 09.00 до 15.00 години буде проводитись благодійна акція «День здоров’я». Мета акції – забезпечення доступності якісної медичної допомоги мешканцям та гостям м. Києва.

В цей день будуть проводити консультативні прийоми висококваліфіковані фахівці – завідувачі та співробітники кафедр, завідувачі відділень, лікарі з вищою кваліфікаційною категорією:

1. Кардіологи

2. Ревматологи

3. Офтальмологи

4. Хірурги

5. Гінекологи

6. Неврологи

7. Урологи

8. Нефрологи

9. ЛОР

10. Дерматологи

11. Нейрохірурги

12. Судинні хірурги

13. Терапевти

14. Гастроентерологи

15. Ендокринологи

16. Сурдологи

17. Інфекціоністи

18. Психіатр

19. Нарколог

Відвідувачі матимуть можливість зробити цифрове флюорографічне обстеження органів грудної порожнини, мікроальбумінурію сечі та проходити (за необхідності) подальше лікування у відділеннях Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

31.03.2012 року у корпусі №2 о 12.00 годині відбудеться лекція лікаря-ендокринолога для відвідувачів на тему: «Цукровий діабет. Мистецтво управління та лікування».

О 14.00 годині виступить родинний дует Головачів «Благодать натхнення».

З 26.03.2012 р. в лікарні будуть працювати телефони гарячої лінії 255-14-73 та 234-73-64

З 28.03.2012 року до інфекціоністів, хірургів, нейрохірургів, гінекологів, урологів, нефрологів та дерматологів запис буде проводитись через сайт лікарні: www.okl.kiev.ua