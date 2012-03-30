Кіровоградщина: під час демонтажу ЛЕП загинула трирічна дитина

На Кіровоградщині в Новомиргородському районі під час демонтажу ліній електропередач загинула 3-річна дитина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Кіровоградської області, встановлено порушення законодавства про охорону життя.

Працівники обленерго, встановлюючи опору для ЛЕП, залишили без нагляду триметрової глибини яму, куди потрапила дитина.

За даним фактом прокурором району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).