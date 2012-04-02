Донеччина: через грип школярі не навчаються в одному районі

У Донецькій області на сьогодні у зв`язку із зростанням захворюваності дітей на простудні захворювання, рішеннями місцевих органів влади продовжується карантин (тимчасово припинено навчальний процес) у школах міста Костянтинівка і Костянтинівського району.

Про це повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Згідно з повідомленням, за результатами вірусологічного моніторингу захворюваність дітей зумовлена вірусами грипу А і В.

У повідомленні наголошується, що на інших територіях області продовжуються, або починаються з 2 квітня чергові весняні канікули.

Загалом тижневе зростання захворюваності на грип і ГРВЗ в області перебуває в межах сезонних коливань епідемічного процесу респіраторних інфекцій.

На даний момент загальний показник захворюваності на грип і ГРВЗ (62,2 на 10 тис. нас.) залишається нижчим від епідпорогу на 17,8%.

Загалом серед дитячого населення (за минулий тиждень) було зареєстровано 17318 випадків грипу і ГРВЗ (63,2% від кількості всіх хворих), що на 8,8% нижче за попередній тиждень. Також зареєстровано зниження захворюваності серед школярів на 21,8%.

Госпіталізовано з діагнозом грип, ГРВЗ і їх ускладненнями 987 хворих, зокрема дітей у віці до 17 років - 779 (78,9%) осіб, що на 9,2% менше, ніж за минулий тиждень. На більшості адмінтериторій області, в яких за попередні тижні реєструвалося перевищення епідпорогу, ситуація стабілізувалася.

Моніторинг епідемічної ситуації з грипу та ГРВЗ і стану запобіжних засобів з боку державної санітарно-епідеміологічної служби триває.