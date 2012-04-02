На Київщині від чадного газу загинула сім’я з 5 осіб

У Яготині Київської області від отруєння чадним газом загинуло сім’я з п’яти осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 3 год. 50 хв. 2 квітня у м. Яготин, по вул. Достоєвського, у приватному житловому будинку виявлено 5 загиблих осіб (сім’я), з них двоє дітей 2005 та 2010 р.н.

Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом через несправність газової колонки. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працює оперативна група Головного територіального управління МНС у Київській області.