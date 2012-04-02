На Миколаївщині скажена лисиця покусала двох людей

У Миколаївській області хвора на сказ лисиця покусала двох людей.

Як повідомляє прес-служба МНС України, на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №27 Березнегуватського району Миколаївської області надійшло повідомлення від завідувача протиепізоотичного відділу Березнегуватського Управління ветеринарної медицини про випадок сказу у приватному домоволодінні у селищі Червоний Яр.

Як з’ясувалося, до подвір’я будинку на вулиці Центральна забігла лисиця та вкусила собаку, господаря будинку та їхнього сусіда.

Спеціалісти ветеринарної лікарні відібрали патологічний матеріал (головний мозок) у вбитої лисиці та направили його на аналіз до Миколаївської обласної ветеринарної лабораторії.

Того ж дня надійшов висновок лабораторії, який підтверджував захворювання на сказ у лисиці.

Відбулося засідання Березнегуватської надзвичайної протиепізоотичної комісії «Про введення карантинних обмежень щодо сказу тварин на території селища Червоний Яр Лепетиської сільської ради Миколаївської області».

Наразі місцева влада вживає всі необхідні заходи для недопущення поширення подібних випадків.