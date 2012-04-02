На Житомирщині через вибух газу постраждали троє людей

У селі Плехів Черняхівського району Житомирської області через вибух газу постраждали троє людей.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 1 квітня о 14:45 через порушення правил користування газобалонною установкою стався вибух скрапленого газу в літній кухні, що прибудована до житлового будинку. Внаслідок вибуху отримали опіки рук та обличчя і були госпіталізовані до хірургічного відділення Черняхівської районної лікарні дві жінки 1944 та 1963 р.н. та чоловік 1962 р.н.

Працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій Уланов повідомив, що у суботу господар будинку привіз та встановив новий балон з газом. У неділю його співмешканка, її донька та зять зібралися готувати обід, не помічаючи запаху газу, який невдовзі вибухнув.

Прибудова будинку була знищена вибухом. Одну із постраждалих рятувальники витягли з-під уламків будівлі.

Бійці місцевої пожежної частини здійснювали заходи із забезпечення пожежної безпеки на місці події.

До робіт також залучалися співробітники Черняхівського райвідділу ТУ МНС України у Житомирській області та працівники служби «104".