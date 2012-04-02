У Криму четвертий день шукають глухонімого підлітка
11:10, 02 квітня 2012Новини регіонів
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...зниклого на змаганнях
У Криму четвертий день шукають 15-річного глухонімого підлітка з Полтави Костянтина Магденка, який зник на міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування 30 березня в районі Ангарського перевалу.
Про це повідомили прес-служби кримських управлінь МНС і МВС.
Учасник змагань не прийшов до фінішу, спочатку спортсмени намагалися розшукати підлітка самостійно, потім - звернулися за допомогою до міліції.
Хлопчика шукають працівники МНС і МВС, фахівці-кінологи, працівники контрольно-рятувальної служби, лісники, добровольці.
Вони обстежили 18 кілометрів території.
«Розшук зниклого на Ангарському перевалі підлітка продовжується в рамках порушеної кримінальної справи», - зазначили в міліції.
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