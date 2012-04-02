У Донецьку на ставку провалилися під лід дві дитини

На ставку у Петровському районі міста Донецьк двоє дітей – хлопчик та дівчинка - вийшли на тонку кригу і провалились під лід. Внаслідок події одна дитина самостійно вибралась на берег, друга дитина потонула.

Як повідомляє прес-служба МНС України, дівчинка, якій вдалося врятуватися, госпіталізована до міської дитячої лікарні №1 з діагнозом загальне перехолодження.

Того ж дня водолазами Комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби м. Донецька з води вилучено тіло хлопчика, мешканця м. Донецька.

Від Головного управління МНС залучалось 1 одиниця техніки і четверо рятувальників.