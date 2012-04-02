На Донеччині відкрито 72 Центри надання первинної меддопомоги

У Донецькій області в рамках реформування галузі охорони здоров`я з початку поточного року вже почали роботу 72 Центри надання первинної меддопомоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, вже працюють Центри надання первинної меддопомоги 55 – у містах і 17 - у сільських районах.

У складі створених Центрів надання первинної медичної допомоги функціонує 618 амбулаторій. У нових установах в цілому по області працює 575 лікарів загальної практики (403 – у містах і 172 – в районах) і 985 лікарів-фахівців - хірурги, гінекологи, невропатологи, психіатри, окулісти, ЛОР.

У прес-службі відзначили, що в регіоні на 30% збільшиться кількість сімейних лікарів – основних фахівців первинної ланки медицини.

А для забезпечення Центрів професійними кадрами проводиться спеціалізація лікарів у Донецькому медичному університеті. Вже 224 випускники сімейної медицини скоро запроваджуватимуть нові – виїзні і дистанційні - форми роботи, зазначається у повідомленні.