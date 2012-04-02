У Чернігові під загрозою закриття стаціонар шкірвендиспансеру

У Чернігові керівник обласного Управління охорони здоров`я має намір закрити стаціонар шкірно-венерологічного диспансеру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної організації ВО "Батьківщина".

Зокрема, до депутатів обласної ради від ВО "Батьківщина" звернувся головний лікар Чернігівського шкірно-венерологічного диспансеру Володимир Максимонько. За його словами, майже 10 років відділення, що знаходиться в окремому приміщенні, перебуває в аварійному стані і потребує ремонту. Однак замість проведення ремонту начальник Управління охорони здоров’я Галина Василькова видала наказ, яким ліквідувала відділення, скоротила штат у складі 60 осіб, а хворих з області запропонувала направляти для лікування у Прилуки та Ніжин. Хоча у попередні роки управління обіцяло допомогти у ремонті стаціонару.

"От уявіть собі, що хворих будуть направляти з одного кінця області в інший на обстеження і це при тому всьому, що у тих шкірвендиспансерах ні належних умов, ні навіть необхідної лабораторії немає", - стверджує В.Максимонько.

Питання про стаціонар шкірно-венерологічного диспансеру учора на сесії обласної ради порушили депутати кількох фракцій і навіть вимагали звільнення начальника обласного Управління охорони здоров`я.

Присутній на сесії обласної ради голова ОДА Володимир Хоменко заявив, що відділення буде виконувати свої функції.

"Усі завдання будуть виконуватися у повній мірі", - сказав він.