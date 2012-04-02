Мама Оксани Макар не віддавала гроші іншій жертві насильства

Тітка Саші Попової, що знаходиться в комі після жорстокого побиття, спростувала повідомлення, що мама Оксани Макар вже перерахувала якісь кошти на лікування Саші.

Стан Саші Попової, яка більше трьох тижнів знаходиться в комі після жорстокого побиття, залишається важким, у свідомість вона не приходила. Про це «Новости-N» повідомила тітка дівчини Ірина Цветухіна.

- Лікарі кажуть, що за вихідні її стан не змінився, як було, так і є. Сьогодні їй поміняли антибіотик, тому що два дні у неї трималася підвищена температура. Призначили проведення бронхоскопії. Ми, звичайно, в розпачі. Питали у лікарів, може, треба щось робити? Але нам кажуть, що поки вона не прийде до тями, нічого зробити не можна. Потрібно чекати, - поділилася Ірина Миколаївна.

Що стосується матеріальної допомоги, то її надає благодійний фонд Рината Ахметова.

- Якщо нам щось потрібно, ми їм телефонуємо, і вони відразу перераховують нам гроші.

У той же час Ірина Миколаївна спростовує інформацію в ЗМІ, що мама Оксани Макар вже перерахувала якісь кошти на лікування Саші.

- Нам все телефонують, запитують, але поки нічого не перераховано: жінці не до того було, вона дочку поховала. Але ми з сестрою порадилися і вирішили, що якщо мама Оксани перерахує нам кошти, ми їх тут же перекажимо в благодійний фонд Рината Ахметова. Вони нам допомагають, хай вони і займаються розподілом коштів, щоб не було ніяких розмов, - сказала Ірина Цветухина.

Нагадаємо, 10 березня в реанімаційне відділення однієї з лікарень Миколаєва з діагнозом закрита черепно-мозкова травма і перелом щелепи доставили 19-річну місцеву жительку. Оголену, сильно побиту і закривавлену Олександру знайшли в сквері патрульні. Зараз вона у комі. Як пізніше з`ясувалося, дівчину побив її знайомий, який виявився злодієм.

Як повідомляли ЗМІ, після смерті Оксани Макар її мама сказала, що має намір перерахувати гроші на лікування Олександри Попової, яка також стала жертвою насильства в Миколаєві.