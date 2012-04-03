В Олександрівському лісництві створять парк лікарських рослин

На Кіровоградщині під майбутній парк підготовлено ділянку площею близько одного гектара. З дня на день сюди привезуть ще 10 вантажних автомобілів лісової землі, щоб підготувати найкращий ґрунт.

На Кіровоградщині в Олександрівському лісництві розпочалися роботи зі створення парку лікарських рослин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Ідея з облаштування парку належить директору держпідприємству «Олександрівський лісгосп» Олександру Синявському. За його словами, в Україні мало парків, які б спеціалізувалися на вирощуванні лікарських рослин. Приміром, Устимівський дендрологічний парк (Полтавщина), Ічнянський національний парк (Чернігівщина), регіональний ландшафтний парк «Цуманський» (Волинь) та декілька інших. На їхніх територіях вирощують дерева, кущі та квіти, але відсоток лікарських рослин не такий уже великий.

Планується, що в парку будуть рости липи, клени, бузина червона, туя колоновидна, ялівець горизонтальний, шовковиця, ліщина, самшит, шипшина, аронія, граб, смородина чорна, глід, калина, бузок звичайний, гортензія садова, кизильник, лаванда, суниці, ожина, брусниці.

Як зазначили в управлінні, в парку лісівники встановлять альтанки та лавки, і вже влітку тут зможуть відпочивати місцеві жителі.

