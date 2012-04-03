Волинь: на потреби дітей-сиріт зібрано майже 229 тис

На Волині під час благодійного марафону на потреби дітей-сиріт зібрано майже 229 тис грн, що на 60 тис грн більше, ніж минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації, підсумки сьомого щорічного Різдвяного благодійного марафону «Бог багатий милосердям» обговорили 2 квітня на засіданні Волинської ради церков.

Благодійний марафон був проведений за ініціативи та безпосередньої участі релігійних організацій Волинської ради церков. Збір коштів тривав протягом січня-лютого.

«Ці гроші спрямують тим, хто найбільше потребує допомоги, а це - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та інші малозабезпечені верстви населення, - сказав заступник голови облдержадміністрації Олександр Курилюк. - Результат нашої спільної роботи свідчить про те, що ми – волиняни - небайдужі і розуміємо, що нашої підтримки потребують знедолені діти. Приємно, що з року в рік кількість меценатів збільшується».