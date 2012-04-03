Підліток через сварку ножем вбив 15-річного товариша

1 квітня, у Коростені Житомирської області 16-річний парубок ножем смертельно поранив свого 15-річного товариша.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області.

За даними міліції, близько 17 години 1 квітня до Коростенського міськвідділу УМВС в області надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що на вулиці Коростеня виявлено труп хлопця з тілесними ушкодженнями у вигляді проникаючого ножового поранення грудної клітини.

«На місце події виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу. Правоохоронцями попередньо встановлено, що група молоді упродовж дня розважалась та вживала спиртні напої. Між двома хлопцями постійно виникав конфлікт, який увечері врешті набув трагічної розв’язки. 16-річний парубок на вулиці поблизу свого будинку після спільного вживання алкоголю на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, наніс удар ножем в область серця своєму товаришеві – 15-річному коростенцю»,- повідомляє УМВС.

Прибулі за викликом очевидців події медики вже не могли допомогти потерпілому та констатували його смерть. Наразі міліція затримала підозрюваного.

Як розповів УНІАН начальник відділу Слідчого управління УМВС України в Житомирській області Юрій Резніченко, відносно затриманого порушено кримінальну справу за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Лише місяць тому відносно нього судом винесено вирок щодо умовного терміну покарання за вчинення крадіжки. Розслідування з’ясує остаточні обставини та мотиви вчинення злочину.